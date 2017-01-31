Правительство РФ субсидировало модернизацию объектов АПК в регионах

Москва, 31 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении в 2017 году субсидий на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением субсидии 2017 года в объёме 10 654.7 млн рублей распределены между бюджетами 38 субъектов Федерации на софинансирование расходных обязательств, связанных с возмещением части прямых понесённых затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования", - говорится в сообщении.

Денежные средства предоставляются в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы.