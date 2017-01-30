Эксперты прогнозируют оживление рынка спецтехники в следующем году

Москва, 30 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Оживление строительного рынка начнется с 2018 года, но реальная работа пойдет не ранее 2019 года - считают эксперты. Об этом говорится в пресс-релизе компании "Единые Техно Системы".

"Но даже тогда возврат к уровню 2013 года возможен не раньше 2021-2022 года, так как себестоимость строительства сильно выросла в связи с падением рубля. Финансирование проектов и цены на недвижимость не увеличились, соответственно сильно сократилась маржа строительных компаний, в таких условиях модернизация основных фондов будет откладываться максимально", - говорит Денис Литвинов, генеральный директор ПАО "Единые Техно Системы" (ЕТС) - многопрофильного холдинга в сфере строительства и поставок техники и оборудования.

Сейчас же идет значительное обновление отрасли - с рынка спецтехники уходят слабые игроки, выжившие укрупняются и наращивают клиентскую базу за счет закрывшихся компаний и других отраслей. При этом, оставшиеся игроки оптимизируют свои бизнес-процессы. В выигрыше оказываются те компании, которые «закрывают» весь цикл – производство сервисных работ, поставка запчастей и техники.

Наиболее уверенно развиваются компании, продающие не только технику, но и запчасти к ней, так как срок эксплуатации машин на фоне кризисных явлений в экономике значительно вырос: с пяти до восьми-десяти лет. Так на сайте компании Амкодор-Оптим входящую в группу ПАО «ETC» (www.amk-part.ru) можно оставить заявку на запчасть или дополнительное оборудование, которых нет в наличии, а также заказать производство сервисных работ.

Так ЕТС планирует расширение производства запчастей и расходных материалов для строительной спецтехники под собственным брендом в России. Пятилетняя инвестиционная программа предприятия рассчитана на 200 млн.рублей. В ходе реализации программы предполагается перевести большую часть производственных циклов из Китая в Россию, в том числе литейное производство.

Напомним, что в 2015 году рынок спецтехники просел на рекордные 65 процентов, в первом полугодии 2016 года - еще на 20 процентов. Стагнация рынка началась в 2014 году и обусловлена сокращением числа больших строительных проектов. Однако, стоит напомнить, что последние годы были рекордными по вводу жилья в 2014 году было построено 84, в 2015 году — 85 миллионов квадратных метров. Тем не менее, планы Минстроя по вводу, жилой недвижимости на 2020 год пока сохраняются на прежнем уровне — 100 миллионов квадратных метров. Другими словами, считают эксперты, спад отрасли в ближайшее время должен смениться ее подъемом.