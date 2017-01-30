АСВ выбрало банки-агенты для выплаты возмещения вкладчикам банков "Новация" и "Тальменка-банк"

Москва, 30 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определены победители конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам кредитных организаций ПАО АКБ "Новация" (г. Майкоп) и ООО "КБ "Тальменка-банк" (г. Барнаул). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Вкладчикам ПАО АКБ "Новация" возмещение по вкладам выплатит АО "Россельхозбанк", вкладчикам ООО "КБ "Тальменка-банк" — ПАО "АК Барс" банк, АО "Россельхозбанк" и "РНКБ Банк" (ПАО). При этом "РНКБ" будет осуществлять выплату возмещения вкладчикам ООО "КБ "Тальменка-банк", проживающим в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе.

Прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам банков начнутся 6 февраля 2017 года.

Официальные сообщения для вкладчиков указанных банков о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будут размещены 3 февраля 2017 года на сайте АСВ, а также в печатных изданиях по месторасположению банков в следующем хронологическом порядке: для вкладчиков "Тальменка-банка" в газетах "Комсомольская правда на Алтае" и "Крымская правда" 7 февраля 2017 года; для вкладчиков банка "Новация" в газете "Аргументы и факты – Адыгея" – 8 февраля 2017 года.