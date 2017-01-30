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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 января 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 30 января

Москва, 30 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за декабрь;

02:50 мск: Розничные продажи в Японии за декабрь;

10:00 мск: ВВП Испании за IV квартал, предварительно;

11:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за январь;

11:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

16:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за декабрь;

16:30 мск: Личные расходы потребителей в США за декабрь;

16:30 мск: Личные доходы потребителей в США за декабрь;

18:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за декабрь;

22:00 мск: Обзор рынка кредитования США, подготовленный ФРС;

N/A мск: Цены на импорт в Германии за декабрь;

N/A мск: Индекс цен на дома в Великобритании за январь.

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за январь, предварительно.

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