Москва, 27 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Правительство РФ учредило Российский фонд развития информационных технологий. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабмина.

"Фонд будет обеспечивать содействие продвижению российского программного обеспечения на внутреннем и зарубежных рынках, а также взаимодействие с крупными потенциальными заказчиками для уточнения требований к характеристикам разрабатываемого программного обеспечения, организации его тестирования и «пилотного» внедрения", - говорится в справке.

В справке к документу также отмечается, что принятие постановления не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета.