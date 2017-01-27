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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 января 2017 г.Телефонный разговор Путина и Трампа запланирова...
сегодня 10:15

Телефонный разговор Путина и Трампа запланирован на 28 января‍

Москва, 27 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа запланирован на 28 января. Об этом сообщает РИА "Новости".

Ранее Дональд Трамп в интервью Fox News пообещал, что приложит все усилия, чтобы нормализовать отношения между США и Россией. "Если мы поладим с Россией, это замечательно. Это хорошо для России, это хорошо для нас", — отметил Трамп.

Агентство напоминает, что Владимир Путин и Дональд Трамп уже общались по телефону 14 ноября, после победы республиканца на президентских выборах.

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