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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 января 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 27 января

Москва, 26 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за январь;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за декабрь;

03:30 мск: Индекс цен производителей Австралии за IV квартал;

12:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне за декабрь;

16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за декабрь;

16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за декабрь;

16:30 мск: ВВП США за IV квартал;

16:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за IV квартал, предварительно;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США за январь, финал;

18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США за январь, финал.

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