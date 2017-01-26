Продажи новых домов в США в декабре сократились на 10.4% (расширенное сообщение)

Москва, 26 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в декабре сократились на 10.4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 536 тыс. домов в годовом исчислении.

В ноябре продажи новых домов составили 598 тыс. в годовом исчислении (пересмотрено с 592 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в декабре число проданных новых домов сократится до 585 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с декабрём 2015 года продажи новых домов уменьшились на 0.4%.

В целом, в прошлом месяце было продано 38 тыс. новых домов против 42 тыс. в ноябре и 46 тыс. в октябре. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 200 тыс. до 299.9 тыс. долл (продано 11 тыс. домов), от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (продано 9 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. долл (продано 5 тыс. домов) и от 500 тыс. до 749.9 тыс. долл (продано 5 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 322.5 тыс. долл против 309.2 тыс. в ноябре и 301.8 тыс. в октябре.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 384.0 тыс. долл против 365.2 тыс. в ноябре и 339.9 тыс. в октябре.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец декабря составили 259 тыс. единиц против 249 тыс. в ноябре и 247 тыс. в октябре.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 5.8 месяца против 5.0 в ноябре и 5.2 в октябре.