Курс доллара 59.6356   Курс евро 64.0248  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости26 января 2017 г.Продажи новых домов в США в декабре сократились...
вчера 18:15

Продажи новых домов в США в декабре сократились на 10.4% (расширенное сообщение)

Москва, 26 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в декабре сократились на 10.4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 536 тыс. домов в годовом исчислении.

В ноябре продажи новых домов составили 598 тыс. в годовом исчислении (пересмотрено с 592 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в декабре число проданных новых домов сократится до 585 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с декабрём 2015 года продажи новых домов уменьшились на 0.4%.

В целом, в прошлом месяце было продано 38 тыс. новых домов против 42 тыс. в ноябре и 46 тыс. в октябре. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 200 тыс. до 299.9 тыс. долл (продано 11 тыс. домов), от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (продано 9 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. долл (продано 5 тыс. домов) и от 500 тыс. до 749.9 тыс. долл (продано 5 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 322.5 тыс. долл против 309.2 тыс. в ноябре и 301.8 тыс. в октябре.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 384.0 тыс. долл против 365.2 тыс. в ноябре и 339.9 тыс. в октябре.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец декабря составили 259 тыс. единиц против 249 тыс. в ноябре и 247 тыс. в октябре.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 5.8 месяца против 5.0 в ноябре и 5.2 в октябре.

Другие новости

вчера
18:38
Биржи США в основном снижаются на внутренней статистике
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 27 января
вчера
18:23
ЦБ РФ против переноса приоритета натурального возмещения по ОСАГО на 2018 г
вчера
18:17
Почти 500 многоэтажек в Пензе остались без тепла из-за аварии на ТЭЦ - прокуратура
вчера
18:15
Продажи новых домов в США в декабре сократились на 10.4% (расширенное сообщение)
вчера
18:05
Индекс опережающих экономических индикаторов США в декабре вырос на 0.5%
вчера
18:04
Продажи новых домов в США в декабре сократились на 10.4%
вчера
18:02
Продажи новостроек в США в декабре снизились на 10,4%, до 536 тыс - ниже прогноза
вчера
17:47
Индекс Services PMI США в январе вырос, превысив прогноз
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Куплю лицензии у Протоса
 
Post Office in Australia. Opening times
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»
VDS для трейдеров
Top-100 блогов инвесторов, трейдеров и аналитиков