Убытки Caterpillar выросли

Москва, 26 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский производитель строительного оборудования Caterpillar в четверг сообщил о росте убытков по итогам за IV квартал 2016 года до 1.35 млрд долл или до 0.02 долл на акцию против 247 млн долл или 0.16 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 0.83 долл на акцию.

Доходы компании снизились до 9.57 млрд долл в сравнении с 11.03 млрд долл за аналогичный период прошлого года.

Аналитики прогнозировали прибыль Caterpillar на уровне 0.63 долл на акцию и доходы в размере 9.94 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете акции компании выросли на 1%.