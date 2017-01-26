Курс доллара 59.6356   Курс евро 64.0248  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости26 января 2017 г.Убытки Caterpillar выросли
вчера 17:25

Убытки Caterpillar выросли

Москва, 26 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский производитель строительного оборудования Caterpillar в четверг сообщил о росте убытков по итогам за IV квартал 2016 года до 1.35 млрд долл или до 0.02 долл на акцию против 247 млн долл или 0.16 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 0.83 долл на акцию.

Доходы компании снизились до 9.57 млрд долл в сравнении с 11.03 млрд долл за аналогичный период прошлого года.

Аналитики прогнозировали прибыль Caterpillar на уровне 0.63 долл на акцию и доходы в размере 9.94 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете акции компании выросли на 1%.

Другие новости

вчера
18:04
Продажи новых домов в США в декабре сократились на 10.4%
вчера
18:02
Продажи новостроек в США в декабре снизились на 10,4%, до 536 тыс - ниже прогноза
вчера
17:47
Индекс Services PMI США в январе вырос, превысив прогноз
вчера
17:39
Компания, связанная с Алекперовым и Федуном, купила акции "Лукойла" на 128,5 млн руб
вчера
17:25
Убытки Caterpillar выросли
вчера
17:17
Ford Motor по результатам за последний квартал получил убыток
вчера
17:17
Завод Росатома НЗХК выпустил первую партию ядерного топлива для научного реактора в Польше
вчера
17:05
Производство аккумуляторов планируется создать в ТОР "Тольятти" за 1,5 млрд руб
вчера
16:57
Россельхознадзор заявил, что почти четверть молока и половина мяса в Крыму - фальсификат
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Куплю лицензии у Протоса
 
Post Office in Australia. Opening times
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»
VDS для трейдеров
Top-100 блогов инвесторов, трейдеров и аналитиков