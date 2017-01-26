Курс доллара 59.6356   Курс евро 64.0248  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости26 января 2017 г.Индекс опережающих экономических индикаторов СШ...
вчера 18:05

Индекс опережающих экономических индикаторов США в декабре вырос на 0.5%

Москва, 26 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в декабре вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в ноябре (пересмотрено с 0.0%).

Аналитики прогнозировали рост декабрьского показателя на 0.5%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

Другие новости

вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 27 января
вчера
18:23
ЦБ РФ против переноса приоритета натурального возмещения по ОСАГО на 2018 г
вчера
18:17
Почти 500 многоэтажек в Пензе остались без тепла из-за аварии на ТЭЦ - прокуратура
вчера
18:15
Продажи новых домов в США в декабре сократились на 10.4% (расширенное сообщение)
вчера
18:05
Индекс опережающих экономических индикаторов США в декабре вырос на 0.5%
вчера
18:04
Продажи новых домов в США в декабре сократились на 10.4%
вчера
18:02
Продажи новостроек в США в декабре снизились на 10,4%, до 536 тыс - ниже прогноза
вчера
17:47
Индекс Services PMI США в январе вырос, превысив прогноз
вчера
17:39
Компания, связанная с Алекперовым и Федуном, купила акции "Лукойла" на 128,5 млн руб
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Куплю лицензии у Протоса
 
Post Office in Australia. Opening times
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»
VDS для трейдеров
Top-100 блогов инвесторов, трейдеров и аналитиков