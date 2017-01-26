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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 января 2017 г.Четырёхнедельная средняя по первичным обращения...
вчера 16:40

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США понизилась на 2 тыс. и составила 245.5 тыс.

Москва, 26 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 21 января, выросло на 22 тыс. по сравнению с прошлой неделей и составило 259 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 247 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 237 тыс., пересмотрено с 234 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 2.0 тыс. по сравнению с прошлой неделей и составила 245.5 тыс. (минимум с 3 ноября 1973 года).

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице за неделю, окончившуюся 14 января, увеличилось на 41 тыс. и составило 2100 тыс. против 2059 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 2046 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 1.25 тыс. до 2092.00 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 7 января, выросло на 54.4 тыс. и составило 2.56 млн человек. В аналогичный период 2015 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 2.73 млн человек.

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