Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 26 января

Москва, 25 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Индекс потребительских цен в Новой Зеландии за IV квартал;

02:00 мск: Выступление главы Резервного Банка Новой Зеландии Грэма Уилера;

02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за декабрь;

10:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии от GfK за февраль;

10:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за декабрь;

10:00 мск: Уровень безработицы в Испании за III квартал;

12:30 мск: ВВП Великобритании за IV квартал, предварительно;

12:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании, по данным BBA за декабрь;

13:00 мск: Розничные продажи в Италии за ноябрь;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

14:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за январь;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Товарный торговый баланс США за декабрь;

16:30 мск: Оптовые запасы в США за декабрь, предварительно;

17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США за январь, предварительно;

18:00 мск: Продажи новых домов в США за декабрь;

18:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за декабрь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

N/A мск: Выходной день в Австралии.