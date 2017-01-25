Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 26 января

Москва, 25 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:45 мск: Индекс потребительских цен в Новой Зеландии за IV квартал;
02:00 мск: Выступление главы Резервного Банка Новой Зеландии Грэма Уилера;
02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за декабрь;
10:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии от GfK за февраль;
10:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за декабрь;
10:00 мск: Уровень безработицы в Испании за III квартал;
12:30 мск: ВВП Великобритании за IV квартал, предварительно;
12:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании, по данным BBA за декабрь;
13:00 мск: Розничные продажи в Италии за ноябрь;
13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;
14:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за январь;
16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
16:30 мск: Товарный торговый баланс США за декабрь;
16:30 мск: Оптовые запасы в США за декабрь, предварительно;
17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США за январь, предварительно;
18:00 мск: Продажи новых домов в США за декабрь;
18:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за декабрь;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
N/A мск: Выходной день в Австралии.