Доходы компании Alcoa увеличились, превысив прогнозы аналитиков

Москва, 25 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская металлургическая компания, третий в мире по величине производитель алюминия Alcoa сообщила о снижении убытков по итогам IV квартала до 125.0 млн долл или до 0.68 долл на акцию в сравнении с потерями в 826 млн долл или 4.52 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 0.14 долл на акцию по сравнению с убытком в размере 0.58 долл годом ранее.

Доходы компании увеличились на 3.5% до 2.54 млрд долл.

Аналитики прогнозировали доходы в размере 2.46 млрд долл и прибыль на уровне 0.19 долл на акцию.

После публикации квартальной отчетности, в ходе торгов на постмаркете акции Alcoa подорожали на 3%.