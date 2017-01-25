Правительство России выделило 30 млрд рублей на "Безопасные дороги"

Москва, 25 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дмитрий Медведев подписал постановление о распределении в 2017 году межбюджетных трансфертов на реализацию приоритетного проекта "Безопасные дороги". Об этом говорится на сайте кабмина.

"Подписанным постановлением распределены межбюджетные трансферты в объёме 30 миллиардов рублей, предоставляемые в 2017 году из федерального бюджета бюджетам 34 субъектов федерации на финансирование дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", - говорится в справке.

В сообщении также отмечается, что принятые решения будут способствовать развитию сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.