Курс доллара 59.2168   Курс евро 63.6225  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости25 января 2017 г.Правительство России выделило 30 млрд рублей на...
сегодня 12:45

Правительство России выделило 30 млрд рублей на "Безопасные дороги"

Москва, 25 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дмитрий Медведев подписал постановление о распределении в 2017 году межбюджетных трансфертов на реализацию приоритетного проекта "Безопасные дороги". Об этом говорится на сайте кабмина.

"Подписанным постановлением распределены межбюджетные трансферты в объёме 30 миллиардов рублей, предоставляемые в 2017 году из федерального бюджета бюджетам 34 субъектов федерации на финансирование дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", - говорится в справке.

В сообщении также отмечается, что принятые решения будут способствовать развитию сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.

Другие новости

сегодня
13:09
БАНКИ РФ В 2016 ГОДУ ФАКТИЧЕСКИ СНИЗИЛИ КРЕДИТОВАНИЕ КОМПАНИЙ НА 3,6%, С УЧЕТОМ ВАЛЮТНОЙ ПЕРЕОЦЕНКИ - НА 9,5% - ЦБ
сегодня
13:06
ВКЛАДЫ НАСЕЛЕНИЯ В БАНКАХ РФ ЗА 2016 ГОД ФАКТИЧЕСКИ ВЫРОСЛИ НА 9,2%, С УЧЕТОМ ВАЛЮТНОЙ ПЕРЕОЦЕНКИ - ВЫРОСЛИ НА 4,2% - ЦБ
сегодня
12:59
РФ готова оказывать содействие восстановлению экономики Сирии – Косачев
сегодня
12:50
Биржи Европы растут на корпоративных новостях
сегодня
12:45
Правительство России выделило 30 млрд рублей на "Безопасные дороги"
сегодня
12:34
Официальный курс евро на четверг снизился на 19,71 коп - до 63,43 руб
сегодня
12:30
Идея валютных свопов РФ и Египта включает не только туризм, но все сферы обмена - источник
сегодня
12:15
Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo в январе сократился до 109.8
сегодня
12:11
ФТС РФ НА 25 ЯНВАРЯ ПЕРЕЧИСЛИЛА В БЮДЖЕТ ПОЧТИ 230 МЛРД РУБЛЕЙ - ЗАМГЛАВЫ ВЕДОМСТВА ДАВЫДОВ
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Куплю лицензии у Протоса
 
Post Office in Australia. Opening times
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»
VDS для трейдеров
Top-100 блогов инвесторов, трейдеров и аналитиков