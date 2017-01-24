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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 января 2017 г.Доход и прибыль Alibaba Group выросли
вчера 17:32

Доход и прибыль Alibaba Group выросли

Москва, 24 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Компания Alibaba Group, занимающейся торговлей в интернете, сообщила о росте прибыли по результатам IV квартала до 17.86 млрд юаней или 6.94 юаней на акцию в сравнении с 12.5 млрд юаней или 4.9 юаней.

Скорректированная прибыль компании составила 9.02 юаней.

Доходы Alibaba увеличились на 55% до 53.25 млрд долл.

Аналитики прогнозировали доход в размере 50.1 млрд юаней и прибыль 7.72 юаней на акцию.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции компании выросли на 1.1%.

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