Прибыль химического концерна DuPont выросла

Москва, 24 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Химический концерн DuPont сообщил о снижении прибыли в IV квартале 2016 года до 353 млн долл или 0.29 долл на акцию в сравнении с 421 млн долл или 0.26 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 0.51 долл на акцию по сравнению с 0.27 долл на акцию годом ранее.

Выручка компании снизилась на 2% до 5.21 млн долл.

Аналитики прогнозировали прибыль DuPont на уровне 0.42 долл на акцию и доходы в размере 5.29 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции компании выросли на 3.8%.