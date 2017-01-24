Прибыль и доход страховой компании Travelers выросли

Москва, 24 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская страховая компания Travelers Cos сообщила о росте прибыли в IV квартале 2016 года до 943.0 млн долл или до 3.28 долл на акцию против 866.0 млн долл или 2.83 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль оставила 3.2 долл на акцию.

Доходы выросли до 7.19 млрд с 6.68 млрд годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Travelers Cos на уровне 2.8 долл на акцию.

После публикации квартальной отчетности, в ходе торгов на премаркете акции Travelers выросли менее чем на 1%.