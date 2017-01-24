Курс доллара 59.2168   Курс евро 63.6225  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости24 января 2017 г.Прибыль и доход страховой компании Travelers вы...
вчера 16:20

Прибыль и доход страховой компании Travelers выросли

Москва, 24 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская страховая компания Travelers Cos сообщила о росте прибыли в IV квартале 2016 года до 943.0 млн долл или до 3.28 долл на акцию против 866.0 млн долл или 2.83 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль оставила 3.2 долл на акцию.

Доходы выросли до 7.19 млрд с 6.68 млрд годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Travelers Cos на уровне 2.8 долл на акцию.

После публикации квартальной отчетности, в ходе торгов на премаркете акции Travelers выросли менее чем на 1%.

Другие новости

вчера
17:15
Связанный с Германом Клименко банк нарушил нормативы после предписания ЦБ
вчера
17:10
Прибыль химического концерна DuPont выросла
вчера
16:59
МНЕНИЕ: США будут развивать торговлю с РФ в двустороннем формате – глава ТПП Катырин
вчера
16:22
Чистая прибыль Verizon по итогам 2016 г снизилась на 26% - до $13,6 млрд
вчера
16:20
Прибыль и доход страховой компании Travelers выросли
вчера
16:16
Норвежская авиакомпания намерена начать полеты по маршруту Мурманск-Тромсё осенью
вчера
16:07
Росатом направил свои предложения по строительству новых АЭС в ЮАР – Лихачев
вчера
16:07
Квартальная прибыль компании Johnson & Johnson выросла, но оказалась хуже доходов аналитиков
вчера
15:57
Минтруд хотел бы увеличить потребительскую корзину, но все зависит от экономики – Топилин
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Куплю лицензии у Протоса
 
Post Office in Australia. Opening times
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»
VDS для трейдеров
Top-100 блогов инвесторов, трейдеров и аналитиков