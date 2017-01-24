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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 января 2017 г.Квартальная прибыль компании Johnson & Johnson ...
вчера 16:07

Квартальная прибыль компании Johnson & Johnson выросла, но оказалась хуже доходов аналитиков

Москва, 24 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель товаров в сфере здравоохранения Johnson & Johnson сообщил о росте прибыли по итогам IV квартала текущего года до 3.81 млрд долл или до 1.38 долл на акцию в сравнении с 3.22 млн долл или 1.15 долл за акцию за аналогичный период прошлого года.

Скорректированная прибыль составила 1.58 долл на акцию.

Доходы компании выросли на 1.7% до 18.12 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль Johnson & Johnson на уровне 1.56 долл на акцию и выручку в размере 18.28 млрд долл.

Компания также повысила свой годовой прогноз прибыли на акцию до 6.93-7.08 долл и ожидания по доходам в интервале 74.1-74.8 млрд долл. Аналитики прогнозировали прибыль в размере 7.11 на одну акцию и доход 75.1 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Johnson & Johnson подешевели на 2.5%.

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