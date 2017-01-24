Российский рынок: итоги 23 января

Москва, 24 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В итоге, к концу торговой сессии вчерашнего дня рублевый индекс ММВБ потерял 0.6%, его значение составило 2,146.09 б.п. Индекс РТС потерял 0.11%, снизившись до 1,137.67 б.п.

Негативная динамика нефтяных котировок привела к просадке акций нефтегазового сектора: "Транснефть" (ап-4.4%), "Новатэк" (-2.6%), "Татнефть" (ао-2.3%, ап-1.9%), "Газпром нефть" (-2.2%), "Сургутнефтегаз" (-1.5%), "Лукойл" (-0.11%).

Давление на котировки "МегаФона" (-2,.2%) оказал факт одобрения акционерами компании покупки контрольного пакета акций Mail.Ru. "МегаФон" планирует приобрести 63.8% голосующих акций Mail.Ru Group. Повышение затрат в трудный для экономики России период воспринимаются инвесторами как негатив. Просадку показали и акции "МТС" (-1.9%).

В аутсайдерах также оказались "РусГидро" (-2.3%), "МРСК Центр" (-1.9%), "НЛМК" (-0.9%), "Магнит" (-0.4%), "Сбербанк" (-0.4%), "Аэрофлот" (-0.2%). Росли против рынка бумаги "Группы ПИК" (+3.1%), "Энел Россия" (+2.7%), "Интер РАО" (+2.6%), "Алроса" (+2,3%), "Полиметалл" (+1.5%), "ММК" (+1.3%), "ФСК ЕЭС" (+1.3%), "ТМК" (+1.2%), "ОГК-2" (+1.04%).

Вопреки негативному фону и снижению нефтяных котировок крепость показывает курс рубля.