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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 января 2017 г.Российский рынок: итоги 23 января
вчера 09:45

Российский рынок: итоги 23 января
Эмитенты:   АЛРОСА  |  Аэрофлот  |  Газпром нефть  |  ЛУКОЙЛ  |  Магнит  |  МегаФон  |  ММК  |  МТС  |  НЛМК  |  Новатэк  |  ОГК 2  |  Полиметалл  |  РусГидро  |  Сбербанк  |  Сургутнефтегаз  |  Татнефть  |  Транснефть  |  ФСК ЕЭС  |  Энел Россия

Москва, 24 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В итоге, к концу торговой сессии вчерашнего дня рублевый индекс ММВБ потерял 0.6%, его значение составило 2,146.09 б.п. Индекс РТС потерял 0.11%, снизившись до 1,137.67 б.п.

Негативная динамика нефтяных котировок привела к просадке акций нефтегазового сектора: "Транснефть" (ап-4.4%), "Новатэк" (-2.6%), "Татнефть" (ао-2.3%, ап-1.9%), "Газпром нефть" (-2.2%), "Сургутнефтегаз" (-1.5%), "Лукойл" (-0.11%).

Давление на котировки "МегаФона" (-2,.2%) оказал факт одобрения акционерами компании покупки контрольного пакета акций Mail.Ru. "МегаФон" планирует приобрести 63.8% голосующих акций Mail.Ru Group. Повышение затрат в трудный для экономики России период воспринимаются инвесторами как негатив. Просадку показали и акции "МТС" (-1.9%).

В аутсайдерах также оказались "РусГидро" (-2.3%), "МРСК Центр" (-1.9%), "НЛМК" (-0.9%), "Магнит" (-0.4%), "Сбербанк" (-0.4%), "Аэрофлот" (-0.2%). Росли против рынка бумаги "Группы ПИК" (+3.1%), "Энел Россия" (+2.7%), "Интер РАО" (+2.6%), "Алроса" (+2,3%), "Полиметалл" (+1.5%), "ММК" (+1.3%), "ФСК ЕЭС" (+1.3%), "ТМК" (+1.2%), "ОГК-2" (+1.04%).

Вопреки негативному фону и снижению нефтяных котировок крепость показывает курс рубля.

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