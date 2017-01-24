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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 января 2017 г.Правительство России выделило 8.3 млрд рублей н...
сегодня 10:15

Правительство России выделило 8.3 млрд рублей на развитие сельских дорог

Москва, 24 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Правительство России выделило 8.3 млрд рублей на развитие сельских дорог. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением распределены субсидии в объёме 8335 млн рублей, предоставляемые в 2017 году из федерального бюджета бюджетам 54 субъектов Федерации на софинансирование расходных обязательств регионов, связанных с реализацией мер по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населённых пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции", — говорится в документе.

Денежные средства предоставлены в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы.

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