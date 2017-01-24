Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 24 января

Москва, 24 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Выступление президента ЕЦБ Марио Драги;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за январь, предварительно;
11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за январь, предварительно;
11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за январь, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за январь, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за январь, предварительно;
12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за январь, предварительно;
12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за январь, предварительно;
12:30 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за декабрь;
12:30 мск: Решение Верховного суда Великобритании о возможности запуска Brexit без одобрения парламента;
17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за январь, предварительно;
10:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за декабрь;
18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за январь;
18:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за ноябрь;
N/A мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии.