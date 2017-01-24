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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 января 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 24 января

Москва, 24 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Выступление президента ЕЦБ Марио Драги;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за январь, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за январь, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за январь, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за январь, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за январь, предварительно;

12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за январь, предварительно;

12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за январь, предварительно;

12:30 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за декабрь;

12:30 мск: Решение Верховного суда Великобритании о возможности запуска Brexit без одобрения парламента;

17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за январь, предварительно;

10:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за декабрь;

18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за январь;

18:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за ноябрь;

N/A мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии.

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