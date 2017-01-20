Корпорация Roshen останавливает деятельность фабрики в Липецке

Москва, 20 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Корпорация Roshen останавливает производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики по экономическим и политическим причинам. Об этом говорится в сообщении компании.

Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 г. В связи со спадом производства на фабрике постоянно проводились массовые сокращения персонала. Оставшийся персонал (около 700 чел.) уже проинформирован о предстоящей остановке деятельности фабрики.

"Начиная с 2013 г. производство продукции на Липецкой кондитерской фабрике сократилось в 3 раза. Причиной тому стало и резкое снижение ассортимента после необоснованного запрета Роспотребнадзором в 2013 году импорта украинской продукции ROSHEN на территорию РФ, и активная дискредитация деятельности фабрики в российских и украинских СМИ, и давление органов власти в ряде регионов на торговые организации из-за продаж продукции Липецкой кондитерской фабрики, и снижение общего уровня покупательной способности населения", - говорится в пресс-релизе компании.