Квартальная прибыль American Express снизилась

Москва, 20 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Оператор кредитных карт American Express сообщил о снижении прибыли по итогам IV квартала 2016 года до 825 млн долл или до 0.88 долл на акцию против 899 млн долл или 0.89 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 0.91 долл на акцию.

Аналитики прогнозировали прибыль American Express на уровне 0.98 долл на акцию.

Компания прогнозирует прибыль по результатам за 2017 год в интервале от 5.6 до 5.8 долл на акцию. Аналитики ожидают значение показателя на уровне 5.75 долл на акцию.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на постмаркете акции American Express подешевели на 0.3%.