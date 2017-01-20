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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 января 2017 г.Минфин РФ надеется на ускоренное рассмотрение в...
сегодня 10:15

Минфин РФ надеется на ускоренное рассмотрение в Лондоне иска о долге Киева

Эмитенты:   Минфин РФ

Москва, 20 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Вчера в Высоком суде Лондона завершились первые слушания по иску к Украине компании The Law Debenture Trust Corporation, представляющей в качестве доверителя интересы России как единственного владельца еврооблигаций Украины на сумму 3 млрд долларов США, по которым эмитент находится в дефолте уже более года. Об этом говорится в сообщении Министерства Финансов России.

Слушания были посвящены исключительно изучению ходатайства российской стороны о рассмотрении иска в ускоренном порядке. Суд выслушал позиции сторон и удалился для принятия решения. Как показывает практика, на вынесение вердикта Суду может потребоваться от одного до трех месяцев.

"Мы уверены, что приведённая ответчиком аргументация не выдерживает критики, и ожидаем скорейшего вынесения Судом решения об удовлетворении ходатайства российской стороны об ускоренном рассмотрении поданного иска к Украине", - говорится в сообщении Минфина РФ.

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