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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 января 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 20 января

Москва, 19 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:00 мск: Продажи новых домов в Австралии за ноябрь;

04:00 мск: Выступление председателя ФРС Джанет Йеллен;

05:00 мск: ВВП Китая за IV квартал;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за декабрь;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за декабрь;

05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае за декабрь;

10:00 мск: Индекс цен производителей Германии за декабрь;

12:30 мск: Розничные продажи в Великобритании за декабрь;

16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за ноябрь;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за декабрь;

16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за ноябрь;

16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за ноябрь;

17:00 мск: Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;

17:00 мск: Выступление избранного президента США Дональда Трампа;

N/A мск: Всемирный Экономический Форум в Давосе.

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