Объём промышленного производства в США в декабре вырос на 0.8% после ноябрьского спада

Москва, 18 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в декабре вырос на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.7% в ноябре (пересмотрено с (-0.4%).

Аналитики прогнозировали увеличение объёма промышленного производства в декабре на 0.8%.

По итогам 2016 года объём промышленного производства в США вырос на 0.5%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в декабре составил 75.5% против 74.9% месяцем ранее (пересмотрено с 75.0%).

В среднем, за 1972-2015 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 80.0%.

По итогам 2016 года коэффициент использования производственных мощностей вырос на 0.4%.