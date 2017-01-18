Квартальная прибыль Citigroup выросла, а доходы сократились

Москва, 18 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский банк Citigroup сегодня сообщил о росте чистой прибыли по итогам за IV квартал 2016 года до 3.57 млрд долл или до 1.14 долл на акцию против 3.34 млрд долл или 1.02 долл на акцию годом ранее.

Доходы компании снизились до 17.0 млрд долл с 18.5 млрд долл годом ранее.

Аналитики прогнозировали доход в размере 17.3 млрд долл и прибыль 1.12 долл на акцию.

В ходе торгов на премаркете после публикации квартальной отчетности акции Citigroup подешевели на 0.3%.