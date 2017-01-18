Курс доллара 59.1830   Курс евро 63.2252  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости18 января 2017 г.Квартальная прибыль Citigroup выросла, а доходы...
вчера 16:51

Квартальная прибыль Citigroup выросла, а доходы сократились

Москва, 18 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский банк Citigroup сегодня сообщил о росте чистой прибыли по итогам за IV квартал 2016 года до 3.57 млрд долл или до 1.14 долл на акцию против 3.34 млрд долл или 1.02 долл на акцию годом ранее.

Доходы компании снизились до 17.0 млрд долл с 18.5 млрд долл годом ранее.

Аналитики прогнозировали доход в размере 17.3 млрд долл и прибыль 1.12 долл на акцию.

В ходе торгов на премаркете после публикации квартальной отчетности акции Citigroup подешевели на 0.3%.

Другие новости

вчера
17:21
Объём промышленного производства в США в декабре вырос на 0.8% после ноябрьского спада
вчера
17:03
Иран пока не предоставил компаниям из РФ условия новых нефтяных контрактов – "Лукойл"
вчера
16:58
Минсельхоз РФ и РЭЦ договорились развивать экспорт российских продуктов
вчера
16:51
Россельхознадзор предупреждает об опасности заноса АЧС из Латвии
вчера
16:51
Квартальная прибыль Citigroup выросла, а доходы сократились
вчера
16:34
Индекс потребительских цен в США в декабре вырос на 0.3%, почасовая зарплата увеличилась на 0.1%
вчера
16:26
Ставка RUONIA 17 января снизилась на 0,01 п.п. - до 10,21%
вчера
16:20
Квартальная прибыль банка Goldman Sachs выросла
вчера
16:13
Минфин РФ разместил ОФЗ двух серий на 43,4 млрд руб при общем спросе 69 млрд руб
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Куплю лицензии у Протоса
 
Post Office in Australia. Opening times
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»
VDS для трейдеров
Top-100 блогов инвесторов, трейдеров и аналитиков