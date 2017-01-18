Индекс потребительских цен в США в декабре вырос на 0.3%, почасовая зарплата увеличилась на 0.1%

Москва, 18 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в декабре вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после увеличения на 0.2% месяцем ранее.

По итогам 2016 года потребительская инфляция в США выросла на 2.1%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в декабре вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем, что совпало с прогнозом.

По итогам 2016 года базовая потребительская инфляция в США выросла на 2.2%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в декабре увеличилась на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после сокращения на 0.3% в ноябре (пересмотрено с (-0.4%). В годовом выражении рост почасовой зарплаты составил 0.8%.