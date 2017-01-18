Квартальная прибыль банка Goldman Sachs выросла

Москва, 18 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Один из пяти крупнейших банков США Goldman Sach сообщил о росте прибыли по итогам IV квартала текущего года до 2.35 млрд долл или до 5.08 долл на акцию в сравнении с 1.27 долл на акцию за аналогичный период прошлого года.

Доходы банка выросли на 12% до 8.17 млрд долл по сравнению с 7.27 млрд долл годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Goldman Sach на уровне 4.82 долл на акцию и выручку в размере 7.72 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Goldman Sachs подорожали на 0.11%.