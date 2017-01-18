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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 января 2017 г.В Deutsche Bank дали прогноз по ослаблению санк...
вчера 10:30

В Deutsche Bank дали прогноз по ослаблению санкций против России

Москва, 18 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По мнению аналитиков Deutsche Bank, вероятность ослабления санкций США в отношении России в марте-апреле 2017 года составляет 65%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Блумберг.

Эксперты отмечают позитивную риторику Трампа в отношении России и возможное сотрудничество двух стран на Ближнем Востоке. А решение ослабить санкции со стороны США может повлиять и на санкции Евросоюза, полагают аналитики. При этом основными рисками с точки зрения отмены санкций являются обвинения России в хакерских атаках и сопротивление этому отдельных американских сенаторов, считают эксперты.

Аналитики отмечают, что после отмены санкций, доля иностранных инвесторов в облигациях федерального займа РФ (ОФЗ) может вырасти до 35% с нынешних 30%. Кроме того, Deutsche Bank ожидает повышения суверенного рейтинга России от международного рейтингового агентства S&P Global Ratings в 2017 году.

Также банк, исходя из такого своего анализа ситуации, ожидает удорожания рубля и рекомендует инвесторам покупать российскую валюту, пока отмена санкций не заложена в ее цену.

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