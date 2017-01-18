Курс доллара 59.1830   Курс евро 63.2252  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости18 января 2017 г.Российский рынок: итоги 17 января
вчера 09:45

Российский рынок: итоги 17 января
Эмитенты:   АЛРОСА  |  Башнефть  |  Газпром нефть  |  Лензолото  |  Мечел  |  Мосэнерго  |  МТС  |  НЛМК  |  Полиметалл  |  Полюс  |  Распадская  |  Сбербанк  |  Северсталь

Москва, 18 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

К закрытию вчерашнего дня рублевый индекс ММВБ потерял 0.47% - его значение составило 2,178.73 б.п. Долларовый индекс РТС окреп на 0.47%, поднявшись до 1,156.47 б.п.

Хуже рынка выглядели металлургический и горнодобывающий секторы, реагируя на сильный рубль. Снижение показали "Мечел" (ао-2.4%, ап-0.7%), "Распадская" (-2.4%) "Алроса" (-1.7 %), "Норникель" (-1.5%), "НЛМК" (-0.4%), "Северсталь" (-0.2%). Исключение составили производители драгметаллов ( "Полиметалл"(+2.7%), "Полюс" (+0.7%), "Лензолото" (+0.2%), реагирующие на повышение цен на золото, платину и серебро.

В аутсайдерах оказались бумаги "Дикси" (-2.4%), которые снижались в ожиданиях слабых операционных результатов за декабрь 2016 года. Акции "Ленты" (-0.9%) снижались на новостях о том, что суд признал законным штрафы торговой сети за дискриминацию поставщиков. В минусе оказались и котировки "Магнита" (-0.05%).

Лидерами дня на фоне повышения котировок "черного золота" стали бумаги нефтегазового сектора: "Башнефть" (ап+2.5%), "Газпром нефть" (+0.7%). Кроме того, росли сегодня и акции электроэнергетиков: "Мосэнерго" (+3.8%), "ЭнелРоссия" (+3.5%). Росли против рынка также котировки "Сбербанка" (+0.8%) и "МТС" (+0.6%).

Укрепление показал рубль, следующий за растущими нефтяными ценами.

Другие новости

вчера
10:29
ОБЪЕДИНЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКИХ "ДОЧЕК" ВТБ ПОД ЕДИНОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ ПЛАНИРУЕТСЯ В ЭТОМ ГОДУ - КОСТИН
вчера
10:07
Индекс потребительских цен в Германии (CPI) в декабре увеличился на 0.7%
вчера
10:00
У Кишинева есть наметки по урегулированию долга Молдавии перед Газпромом - Додон
вчера
09:49
ПРЕЗИДЕНТ МОЛДАВИИ О ЗАДОЛЖЕННОСТИ СТРАНЫ ПЕРЕД ГАЗПРОМОМ: ЕСТЬ НАМЕТКИ РАЗРЕШЕНИЯ СИТУАЦИИ, НО ДОЛГ ПРИДНЕСТРОВЬЯ ПОКА УРЕГУЛИРОВАТЬ НЕ УДАСТСЯ
вчера
09:45
Российский рынок: итоги 17 января
вчера
09:43
Суд 15 февраля рассмотрит заявление компании Google, оспаривающей второй штраф ФАС
вчера
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 18 января
вчера
09:28
Ввод Хуадянь-Тенинской ТЭЦ может быть отложен на 6 мес из-за претензий Ростехнадзора - СМИ
вчера
09:15
ВЭБ и корейский KDB 30 декабря подписали соглашение о привлечении до $1 млрд - Горьков
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Куплю лицензии у Протоса
 
Post Office in Australia. Opening times
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»
VDS для трейдеров
Top-100 блогов инвесторов, трейдеров и аналитиков