Российский рынок: итоги 17 января

Москва, 18 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

К закрытию вчерашнего дня рублевый индекс ММВБ потерял 0.47% - его значение составило 2,178.73 б.п. Долларовый индекс РТС окреп на 0.47%, поднявшись до 1,156.47 б.п.

Хуже рынка выглядели металлургический и горнодобывающий секторы, реагируя на сильный рубль. Снижение показали "Мечел" (ао-2.4%, ап-0.7%), "Распадская" (-2.4%) "Алроса" (-1.7 %), "Норникель" (-1.5%), "НЛМК" (-0.4%), "Северсталь" (-0.2%). Исключение составили производители драгметаллов ( "Полиметалл"(+2.7%), "Полюс" (+0.7%), "Лензолото" (+0.2%), реагирующие на повышение цен на золото, платину и серебро.

В аутсайдерах оказались бумаги "Дикси" (-2.4%), которые снижались в ожиданиях слабых операционных результатов за декабрь 2016 года. Акции "Ленты" (-0.9%) снижались на новостях о том, что суд признал законным штрафы торговой сети за дискриминацию поставщиков. В минусе оказались и котировки "Магнита" (-0.05%).

Лидерами дня на фоне повышения котировок "черного золота" стали бумаги нефтегазового сектора: "Башнефть" (ап+2.5%), "Газпром нефть" (+0.7%). Кроме того, росли сегодня и акции электроэнергетиков: "Мосэнерго" (+3.8%), "ЭнелРоссия" (+3.5%). Росли против рынка также котировки "Сбербанка" (+0.8%) и "МТС" (+0.6%).

Укрепление показал рубль, следующий за растущими нефтяными ценами.