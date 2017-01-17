Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 18 января

Москва, 17 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за январь;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за декабрь, финал;

12:30 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за декабрь;

12:30 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за ноябрь;

12:30 мск: Уровень безработицы в Великобритании за ноябрь;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за декабрь, финал;

13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за декабрь, финал;

16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за декабрь;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в США за декабрь;

17:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей США за декабрь;

17:15 мск: Объём промышленного производства в США за декабрь;

18:00 мск: Заявление Банка Канады;

18:00 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;

18:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за январь;

18:00 мск: Отчёт Банка Канады о монетарной политике;

19:00 мск: Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари;

19:15 мск: Пресс-конференция управляющего Банка Канады;

22:00 мск: Бежевая книга;

23:00 мск: Выступление председателя ФРС Джанет Йеллен;

N/A мск: Всемирный Экономический Форум в Давосе;

N/A мск: Всемирный Экономический Форум в Давосе.