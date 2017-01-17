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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 января 2017 г.Индекс цен производителей Великобритании в дека...
сегодня 12:35

Индекс цен производителей Великобритании в декабре на входе увеличился на 1.8% и на выходе на 0.1%

Москва, 17 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе в декабре увеличился на 1.8% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.6% в ноябре (пересмотрено с -1.1%).

Аналитики прогнозировали рост декабрьского показателя на 2.2%.

Индекс цен производителей Великобритании на выходе в декабре увеличился на 0.1% после аналогичного роста на 0.1% в ноябре (пересмотрено с 0.0%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.3%.

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