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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 января 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 17 января

Москва, 16 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Новой Зеландии за IV квартал;

03:30 мск: Продажи новых автомобилей в Австралии за декабрь;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за ноябрь, финальный отчет;

10:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции;

12:00 мск: Торговый баланс Италии за ноябрь;

12:30 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за декабрь;

12:30 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за декабрь;

12:30 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за декабрь;

12:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за декабрь;

12:30 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за декабрь;

12:30 мск: Индекс цен на жильё в Великобритании за декабрь;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за январь;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за январь;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за январь;

16:45 мск: Выступление президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании;

17:30 мск: Выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй;

18:00 мск: Выступление министра финансов США Джека Лью;

18:00 мск: Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард;

N/A мск: Всемирный Экономический Форум в Давосе;

N/A мск: Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард.

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