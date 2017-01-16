Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 17 января

Москва, 16 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Новой Зеландии за IV квартал;
03:30 мск: Продажи новых автомобилей в Австралии за декабрь;
07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за ноябрь, финальный отчет;
10:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции;
12:00 мск: Торговый баланс Италии за ноябрь;
12:30 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за декабрь;
12:30 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за декабрь;
12:30 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за декабрь;
12:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за декабрь;
12:30 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за декабрь;
12:30 мск: Индекс цен на жильё в Великобритании за декабрь;
13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за январь;
13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за январь;
16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за январь;
16:45 мск: Выступление президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли;
17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании;
17:30 мск: Выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй;
18:00 мск: Выступление министра финансов США Джека Лью;
18:00 мск: Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард;
N/A мск: Всемирный Экономический Форум в Давосе;
N/A мск: Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард.