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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 января 2017 г.АСВ: Страховые выплаты вкладчикам "Булгар банка...
сегодня 10:00

АСВ: Страховые выплаты вкладчикам "Булгар банка" начнутся не позднее 30 января 2017 года

Москва, 16 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня наступил страховой случай в отношении кредитной организации АО "Булгар банк" (г. Ярославль). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

По словам агентства, страховое возмещение вкладчикам будет выплачено в размере 100% суммы всех счетов или вкладов, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1.4 млн рублей в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, - в составе третьей очереди). По вкладам или счетам в иностранной валюте страховка будет рассчитываться в рублях по курсу ЦБ на 16 января 2017 года.

До 30 января 2017 года агентство опубликует в местной прессе и разместит на своем сайте объявления о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения по вкладам. Расчеты с вкладчиками будут проведены через банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе не позднее 20 января 2017 года.

Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка.

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