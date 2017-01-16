Важнейшие события предстоящей недели: экономический форум в Давосе, заседание ЕЦБ, отчётность Goldman Sachs, IBM, AmEx и GE, данные по динамике ВВП Китая за IV квартал, инаугурация Трампа

Москва, 16 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам прошлой недели ведущие фондовые индексы США продемонстрировали разнонаправленную динамику. Индекс Nasdaq Composite вырос почти на 1%, достигнув рекордного уровня 5574, тогда как S&P 500 и DJIA подешевели на 0.1% и 0.4% соответственно.

С момента объявления о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США индекс DJIA подорожал на 9%, при этом уверенный рост также продемонстрировал американский доллар, а стоимость казначейских бондов резко снизилась, что привело к повышению их доходности. По мнению ряда аналитиков, перед инаугурацией Трампа, которая состоится 20 января, фондовый рынок может взять небольшую передышку. "Возможно, в этом месте рынок захочет отдохнуть", - заявил Арт Кэшин, глава инвестиционных операций банка UBS в торговом зале NYSE.

Цены на нефть на прошлой неделе упали на 3%, несмотря на поступающие сигналы от крупнейших экспортёров о сокращении поставок нефти на мировой рынок. К закрытию торгов в пятницу февральский контракт на нефть марки WTI достиг отметки 52.37 долл за барр., потеряв за торговую сессию 1.2%. Мартовский контракт на нефть марки Brent в пятницу подешевел на 1%, достигнув к закрытию 55.45 долл за барр.

Стоимость нефти выросла почти на 15% за период, прошедший после заключения в ноябре странами OPEC и 11 странами, не входящими в OPEC, соглашения о сокращении производства нефти с 1 января 2017 года примерно на 1.8 млн барр. в сутки. Фактический лидер OPEC - Саудовская Аравия в прошлый четверг заявила, что уже снизила добычу до уровня чуть ниже 10 млн барр. в сутки, подтвердив, что, как и обещала, уменьшила производство более чем на 486 барр. в сутки. На этой неделе - 18 и 19 января будут опубликованы отчёты OPEC и Международного энергетического агентства (IEA) о поставках нефти крупнейшими странами-экспортёрами в декабре. Отчёт OPEC о январском уровне добычи в странах, входящих в картель, будет опубликован в середине февраля.

Давление на нефтяные цены по-прежнему оказывают сомнения инвесторов в том, что все подписавшие соглашение страны будут придерживаться достигнутых договорённостей. Кроме того, рост добычи нефти в Ливии (не участвующей в соглашении), а также опубликованный на прошлой неделе отчёт об увеличении производства нефти в США вызывают серьёзные опасения на рынке. За неделю, окончившуюся 6 января, внутренняя добыча нефти в США выросла на 176 тыс. барр. в сутки до 8.946 млн барр. в сутки.

Между тем, по данным компании Baker Hughes, опубликованным в минувшую пятницу, число буровых установок по добыче сланцевой нефти в США на прошлой неделе сократилось на 7 шт. до 522 шт. Общее число активных буровых установок в США по добыче сланцевой нефти и природного газа на прошлой неделе снизилось на 6 шт. до 659 шт., но оказалось на 9 шт. больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Эксперты полагают, что инаугурация Дональда Трампа станет одним из самых важных событий этой недели, поскольку после официального вступления в должность он впервые произнесёт речь в качестве президента США. Речь Трампа может оказать позитивное влияние на рынок, если новый президент сфокусируется на программах, предусматривающих стимулирование экономического роста США. Однако рынок может отреагировать негативно, если Трамп повторит свои протекционистские заявления и будет угрожать повышением ввозных тарифов. В прошлую среду фондовые индексы, доллар США и доходность казначейских бондов снизились после того, как в ходе пресс-конференции Трамп не стал концентрировать внимание на стимулирующих программах и планах сокращения налогов.

Как сообщает CNBC, в первую очередь Трамп хотел бы решить несколько важных вопросов - отменить реформу системы здравоохранения Obamacare, которая привела к существенному удорожанию стоимости страховых медицинских полисов для среднего класса; провести налоговую реформу; предложить кандидатуры на должность судей в Верховный суд; построить стену с Мексикой; реализовать крупные инфраструктурные проекты. При этом аналитики отмечают, что, учитывая принадлежность Трампа к миру бизнеса, он будет действовать быстро в отличие от конгрессменов и сенаторов, которые часто затягивают принятие решений.

В том, что касается международной политики, Трамп может изменить или даже аннулировать Североамериканское соглашение о свободной торговле, подписанное США, Мексикой и Канадой (условия которого он считает несправедливыми для США), а также выбрать в качестве главной мишени Китай, сняв акценты с России, расставленные его предшественником.

В пятничном интервью The Wall Street Journal Трамп заявил о готовности отменить антироссийские санкции в случае плодотворного сотрудничества Москвы и Вашингтона в борьбе с терроризмом.

"Если ты ладишь с Россией, и Россия действительно нам помогает, зачем кому бы то ни было сохранять санкции, если кто-то делает действительно хорошие вещи?" - заявил Трамп. Однако он уточнил, что не собирается отменять санкции "по крайней мере некоторое время" после вступления в должность президента. Он также сообщил что готов встретиться с Владимиром Путиным после своей инаугурации. "Я понимаю, что они хотели бы встретиться, и меня это совершенно устраивает", - сказал Трамп.

Тем временем уходящий президент США Барак Обама в минувшие выходные продлил на год антироссийские санкции, срок которых истекает в марте 2017 года. В заявлении Белого дома говорится об "угрозе", которую представляют "действия и политика правительства Российской Федерации" в связи с вооружённым конфликтом на востоке Украины. В конце декабря Обама уже принимал решение расширить санкции из-за ситуации на Украине, внеся в "чёрный" список семь топ-менеджеров и бизнесменов, а также десятки российских компаний. Кроме того, обвинив Россию в хакерских атаках с целью вмешательства в президентские выборы в США, 29 декабря Обама распорядился выслать 35 российских дипломатов из посольства в Вашингтоне и консульства в Сан-Франциско, а также ввести санкции против высокопоставленных офицеров ФСБ и Главного управления Генштаба ВС России.

Помимо инаугурации и выступления Трампа, на этой неделе в поле зрения рынков вновь окажется квартальная отчётность ведущих компаний, среди которых - крупнейшие банки США Morgan Stanley, Citigroup и Goldman Sachs, финансовая компания American Express, технологическая компания IBM и финансово-промышленный конгломерат General Electric (расписание публикаций представлено ниже). Также будут опубликованы важные макроэкономические отчёты США - объём промышленного производства, индекс потребительских цен, средние зарплаты, объём иностранных инвестиций в американские ценные бумаги, число закладок новых домов и выданных разрешений на строительство, индексы деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка и Филадельфии, Бежевая книга ФРС.

Кроме того, на эту неделю запланированы выступления нескольких членов ФРС, включая главу ФРС Джанет Йеллен, которая будет отвечать на вопросы по экономике на заседании Клуба содружества Сан-Франциско в среду и проведёт лекцию в Стэнфорде в четверг. Во вторник ожидаются выступления заместителя Йеллен, президента Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильяма Дадли и управляющей ФРС Лаэл Брэйнард.

Важным событием для европейских трейдеров может стать намеченное на четверг заседание Совета управляющих ЕЦБ, а также сопутствующая пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги. Напомним, на прошлом заседании, состоявшемся в конце 2016 года, ЕЦБ оставил ключевую ставку рефинансирования на прежнем уровне 0.0%, ставка по депозитам была сохранена на уровне (-0.40%), ставка по кредитам ЕЦБ – на уровне 0.25%. Вместе с тем ЕЦБ продлил до конца 2017 года срок действия программы покупки активов (QE), ранее действовавшей до конца марта 2017 года. Однако объём программы QE с 1 апреля 2017 года будет уменьшен до 60 млрд евро с месяц с 80 млрд евро в месяц.

По мнению аналитиков, на предстоящем заседании ЕЦБ монетарная политика останется без изменений, учитывая улучшение макроэкономических показателей еврозоны в последнее время. Кроме того, регуляторы, вероятно, захотят подождать представления экономической программы Дональда Трампа с тем, чтобы оценить её потенциальное влияние на экономику еврозоны.

Среди ключевых макроэкономических данных еврозоны, запланированных к публикации на этой неделе, - финальные индексы потребительских цен стран региона за декабрь и индексы экономических ожиданий в Германии и еврозоне от института ZEW. Экономика Великобритании будет представлена свежими данными по рынку труда, средней зарплате и инфляции.

На пятницу намечена публикация блока макроэкономических отчётов Китая, включая данные по динамике ВВП за IV квартал, по объёму промышленного производства, розничным продажам и объёму инвестиций в основные средства. Согласно прогнозам, темпы роста ВВП Китая в октябре - декабре, как и в предыдущем квартале, составили 6.7% в годовом выражении.

В начале недели в Швейцарии откроется ежегодный Всемирный экономический форум в Давосе, и наиболее важным событием может стать намеченное на вторник выступление председателя КНР Си Цзиньпина, который будет говорить о глобализации. Эксперты полагают, что Си Цзиньпин не оставит без внимания недавние выпады Трампа против Китая, а также будет продвигать идею свободной торговли в противовес смешанным сигналам, поступающим из США.

"Мы начинаем слышать [от Трампа] желчные вопросы-ответы по поводу Китая... Маловероятно, что Си Цзиньпин захочет сделать предупредительный выстрел, хотя, возможно, для внутреннего потребления он хотел бы так поступить... Это тёмная лошадка, на которую вы захотите посмотреть", - заявил Арт Кэшин из UBS.

Американские политики на этой неделе заняты подготовкой инаугурации Трампа, поэтому важных политических персон из США в Давосе не ожидается. Тем не менее, согласие на участие в форуме подтвердили руководители нескольких крупных американских корпораций.

Важнейшие события в мировой экономике с 16 по 20 января:

Понедельник, 16 января

Объём прямых иностранных инвестиций в Китай;

Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения, индекс цен производителей, третичный индекс деловой активности в сфере услуг в Японии;

Базовая инфляция в Индии;

Торговый баланс России;

Индекс цен на жильё в Великобритании Rightmove;

Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;

Торговый баланс еврозоны;

Индекс потребительских цен в Италии;

Выходной день в США (День Мартина Лютера Кинга).

Вторник, 17 января

Продажи новых автомобилей в Австралии;

Объём промышленного производства в Японии;

Объём производства в горнодобывающей отрасли ЮАР;

Инфляция в Бразилии;

Отчёт об исполнении госбюджета Франции;

Торговый баланс Италии;

Индекс настроений в деловых кругах Германии и еврозоны (ZEW);

Индекс цен производителей, индекс потребительских цен, индекс розничных цен, индекс цен на дома в Великобритании;

Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании;

Выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй;

Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка;

Выступления президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли и управляющей ФРС Лаэл Брейнард;

Публикация квартальной отчётности Morgan Stanley, UnitedHealth, Comerica, CSX;

Всемирный экономический форум в Давосе (открытие), выступление председателя КНР Си Цзиньпина.

Среда, 18 января

Индекс потребительского доверия в Австралии;

Денежная масса в Индии;

Инфляция и объём розничных продаж в ЮАР;

Индекс потребительских цен в Германии и еврозоне;

Уровень безработицы и средняя зарплата в Великобритании;

Итоги заседания Банка Канады по монетарной политики, сопутствующее выступление управляющего Банка Канады;

Объём промышленного производства, индекс потребительских цен и средние зарплаты в США;

Индекс деловой активности на рынке жилья США (NAHB);

Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари;

Бежевая книга ФРС США;

Выступление председателя ФРС Джанет Йеллен;

Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги США;

Ежемесячный отчёт ОПЕК;

Публикация квартальной отчётности Citigroup, Goldman Sachs, US Bancorp, Charles Schwab, Netflix;

Всемирный экономический форум в Давосе.

Четверг, 19 января

Уровень занятости и уровень безработицы в Австралии;

Цены на дома в Китае;

Баланс цен на дома в Великобритании RICS;

Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии;

Платёжный баланс еврозоны;

Итоги заседания Совета управляющих ЕЦБ по монетарной политике, сопутствующая пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги;

Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады и объём продаж в производственном секторе страны;

Еженедельный отчёт по числу обращений за пособием по безработице в США;

Число закладок новых домов и выданных разрешений на строительство в США;

Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии;

Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США

Ежемесячный отчёт Международного энергетического агентства (IEA);

Публикация квартальной отчётности Bank of NY Mellon, American Express, IBM, KeyCorp;

Всемирный экономический форум в Давосе.

Пятница, 20 января

Продажи новых домов в Австралии;

ВВП Китая за IV квартал, объём промышленного производства, розничные продажи и объём инвестиций в основные средства в Китае;

Пресс-конференция представителей Национального Бюро по статистике Китая;

Объём международных валютных резервов и объём потребительского кредитования в Индии;

Индекс цен производителей Германии;

Розничные продажи в Великобритании;

Индекс потребительских цен и розничные продажи в Канаде;

Выступления председателя ФРС Джанет Йеллен и президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;

Публикация квартальной отчётности General Electric, SunTrust, Schlumberger;

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа;

Всемирный экономический форум в Давосе (закрытие).

Подробное расписание публикаций основных экономических показателей с обновлением данных он-лайн представлено в Календаре макростатистики.

Подготовлено с использованием материалов Markit, CNBC и MarketWatch.