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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 января 2017 г.Квартальная прибыль Bank of America увеличилась...
вчера 15:52

Квартальная прибыль Bank of America увеличилась на 43%

Москва, 13 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Bank of America сегодня сообщил о росте прибыли в IV квартале текущего года до 4.7 млрд долл или 0.4 долл на акцию в сравнении с 3.28 млрд долл или 0.27 долл на акцию годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль банка на уровне 0.38 долл на акцию.

Доходы Bank of America увеличились на 2.1% до 19.99 млрд долл. Скорректированный доход составил 20.22 млрд долл.

Аналитики прогнозировали доходы банка за отчётный период на уровне 20.85 млрд долл.

После публикации квартальной отчётности, в ходе торгов на премаркете акции Bank of America подорожали на 0.4%.

Подготовлено с использованием материалов MarketWatch.

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