Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США понизилась на 1.75 тыс. и составила 256.5 тыс.

Москва, 12 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 7 января, выросло на 10 тыс. по сравнению с прошлой неделей и составило 247 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 266 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 237 тыс., пересмотрено с 235 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 1.75 тыс. по сравнению с прошлой неделей и составила 256.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице за неделю, окончившуюся 31 декабря, сократилось на 29 тыс. и составило 2087 тыс. против 2116 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 2112 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 16.5 тыс. до 2086.75 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 24 декабря, выросло на 140.6 тыс. и составило 2.29 млн человек. В аналогичный период 2015 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 2.55 млн человек.