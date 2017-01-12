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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 января 2017 г.Квартальная прибыль авиакомпании Delta Air Line...
сегодня 16:38

Квартальная прибыль авиакомпании Delta Air Lines сократилась

Москва, 12 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская авиакомпания Delta Air Lines сообщила о росте чистой прибыли по итогам IV квартала текущего года до 622 млн долл или 0.84 долл на акцию против 980 млн долл или 1.25 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 0.82 долл на акцию, что совпало с прогнозом аналитиков.

Доход Delta сократился до 9.46 млрд долл в сравнении с 9.5 млрд долл за аналогичный период прошлого года.

Аналитики прогнозировали доход в размере 9.4 млрд долл.

После публикации квартальной отчётности, в ходе торгов на премаркете акции Delta подорожали на 1.6%.

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