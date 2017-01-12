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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 января 2017 г.Российский рынок: итоги 11 января
сегодня 09:45

Российский рынок: итоги 11 января
Эмитенты:   АЛРОСА  |  Газпром  |  Мечел  |  ММК  |  Мосэнерго  |  Новатэк  |  Новороссийский морской торговый порт  |  Роснефть  |  Сбербанк  |  ФосАгро  |  Юнипро  |  Яндекс

Москва, 12 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам вчерашнего дня рублевый индекс ММВБ потерял 0.8% - его значение составило 2,218.25 б.п. Тем временем, потери индекса РТС оказались значительнее, индикатор снизился на 1.8% - до 1,153.91 б.п.

Главным аутсайдером дня стали бумаги "Магнита" (-5.07%), снижающиеся после публикации негативных операционных данных компании. Ритейлер продемонстрировал замедление роста продаж.

Отрицательная динамика нефтяных контрактов вызвала снижение бумаг нефтегазового сектора: "Новатэк" (-%2.35), "Роснефть" (-1.7%), "Газпром" (-0.6%), "Сургутнетегаз" (-0.05%).

Кроме того, снижаются бумаги "Алроса" (-5.5%), "МРСК Цента" (-2.4%), "Мосэнерго" (-2.2%), "Яндекса" (-1.55%), "Сбербанка" (-1.5%).

В противовес рынку растут бумаги "Распадской" (+7%) и "Мечел" (ао+5.9%, ап+4%). Причину стремительного роста аналитики видят в росте цен на железную руду. Росли также "ФосАгро" (+5.03%), "Мосбиржа" (+3.7%), "НМТП" (+2.4%), "Юнипро" (+2.3%), "ММК" (+2.2%), ап "Транснефти" (+1.9%).

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