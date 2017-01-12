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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 января 2017 г.АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкл...
сегодня 11:30

АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам "Интехбанка"
Эмитенты:   ВТБ 24  |  Интехбанк  |  Сбербанк

Москва, 12 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам КБ ПАО "Интехбанк". Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с сегодняшнего дня ПАО "Сбербанк", "ВТБ 24" (ПАО), ПАО "АК Барс" банк, действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. Каждый из указанных банков-агентов уполномочен проводить выплату возмещения только определенной группе вкладчиков ПАО "Интехбанк". Распределение вкладчиков по банкам-агентам произведено в зависимости от места жительства вкладчика, представленных им в банк при открытии вклада (счета), а также от начальной буквы его фамилии. Для определения своего банка-агента вкладчик также может воспользоваться сервисом "Найти свой банк-агент" на официальном сайте Агентства в сети "Интернет".

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, а также публикуется 12 января 2017 года в газете "Республика Татарстан".

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