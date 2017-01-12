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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 января 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 12 января

Москва, 12 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Платёжный баланс Японии за ноябрь;

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за декабрь;

06:45 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за декабрь;

10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за декабрь, финал;

12:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за ноябрь;

13:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за ноябрь;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

15:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за ноябрь;

16:30 мск: Цены на импорт в США за декабрь;

16:30 мск: Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса;

16:30 мск: Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

21:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

22:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за декабрь;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за декабрь;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за декабрь.

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