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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 января 2017 г.Аналитики ожидают увеличения коммерческих запас...
вчера 17:20

Аналитики ожидают увеличения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на рост запасов

Москва, 11 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 18:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 6 января.

Согласно средневзвешенному прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, на прошлой неделе коммерческие запасы сырой нефти в США выросли на 0.7 млн барр., запасы бензина увеличились на 1.6 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 0.5 млн барр.

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.5 млн барр., запасы бензина повысились на 1.7 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 5.5 млн барр.

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