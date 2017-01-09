Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 10 января

Москва, 9 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за декабрь;
03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за ноябрь;
10:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за ноябрь;
04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за декабрь;
04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за декабрь;
08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за декабрь;
09:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за декабрь;
10:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за ноябрь;
14:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за декабрь;
16:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за декабрь;
16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за ноябрь;
18:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за ноябрь;
18:00 мск: птовые запасы в США за ноябрь, финал;
N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за декабрь;
N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за декабрь.