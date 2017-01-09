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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 января 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 10 января

Москва, 9 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за декабрь;

03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за ноябрь;

10:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за ноябрь;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за декабрь;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за декабрь;

08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за декабрь;

09:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за декабрь;

10:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за ноябрь;

14:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за декабрь;

16:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за декабрь;

16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за ноябрь;

18:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за ноябрь;

18:00 мск: птовые запасы в США за ноябрь, финал;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за декабрь;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за декабрь.

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