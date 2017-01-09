Главные темы дня на рынках Европы: слабые прогнозы от Lufthansa, падение британского фунта, арест топ-менеджера Volkswagen в США, продажа 80% бизнеса McDonald's в Китае

Москва, 9 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Европейские фондовые индексы в понедельник преимущественно снижаются на фоне нисходящей коррекции нефтяных фьючерсов и разочаровывающих прогнозов от ведущих компаний.

К 16:20 мск общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 подешевел на 0.5% по сравнению с уровнем пятничного закрытия после роста на прошлой неделе на 1.1%. Британский индекс FTSE-100 к текущему моменту подорожал на 0.3%, германский DAX снизился на 0.5%, французский CAC-40 подешевел на 0.7%.

Акции германской авиакомпании Lufthansa упали на 5.6% после её заявления в пятницу об ожидаемом росте цен на авиационное топливо в этом году. При этом компания пока не стала представлять прогноз по прибыли на 2017 год. Эксперты назвали заявление Lufthansa "ничем не примечательной информацией".

Акции европейских туристских компаний и досуговой индустрии также торгуются в отрицательной области, реагируя на снижение акций Lufthansa.

Капитализация крупнейшей британской букмекерской конторы William Hill сократилась на 1.2% после её сообщения, что операционная прибыль за 2016 год окажется на уровне нижней границы прогноза из-за неблагоприятных результатов соревнований по футболу и конному спорту в декабре.

Акции компании Fresenius Medical Care (поставщика продукции и услуг для проведения диализа) упали на 6.2% после её предупреждения, что финансовые результаты американского подразделения Fresenius могут ухудшиться из-за ужесточения правил нормативного регулирования в США.

Акции телекоммуникационного сектора оказались под давлением после снижения прогноза по целевой стоимости акций компании Vodafone (-2%) аналитиками UBS.

Акции германского автоконцерна Volkswagen выглядят лучше рынка, прибавляя 3.6%. В понедельник компания сообщила, что продажи автомобилей марки Volkswagen в прошлом году выросли, несмотря на недавний "дизельный скандал". При этом руководство автоконцерна настроено оптимистично и в отношении прибыльности бизнеса в этом году.

Напомним, ранее выяснилось, что Volkswagen оборудовал дизельные автомобили программным обеспечением, которое занижает реальные показатели выбросов вредных веществ в окружающую среду. Правительство США обязало компанию отозвать 482 тысячи автомобилей марок Volkswagen и Audi, проданных с 2009 по 2015 год. В минувшую субботу ФБР арестовало руководителя отдела по вопросам соблюдения нормативных требований Volkswagen в США Оливера Шмидта по подозрению в сговоре с целью обмана правительства. Как ожидается, сегодня ему будет предъявлено официальное обвинение.

Британский фондовый индекс FTSE 100 демонстрирует позитивную динамику благодаря резкому падению фунта стерлингов, снизившегося в паре с долларом США к отметке 1.2125 (минимум с октября прошлого года).

Снижение пары GBR/USD началось ещё в пятницу, что связано с покупками доллара США после выхода отчёта по рынку труда США Non-farm payrols. В понедельник давление на фунт оказали комментарии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая дала понять, что процесс выхода страны из ЕС может оказаться "жёстким". Несмотря на заявление о желании сохранить хорошие отношения с ЕС ("Мы покидаем ЕС, но мы не уходим из Европы", - сказала Мэй), инвесторам не понравилась её фраза, свидетельствующая о желании ограничить приток мигрантов и ужесточить контроль на границах с ЕС. Ранее лидеры ЕС потребовали от британского премьера оставить в силе соглашение о свободном перемещении граждан в Европе, если она хочет сохранить доступ к единому европейскому рынку, благодаря которому формируется значительная доля прибыли финансового сектора Великобритании.

В субботнем интервью Sky News Мэй также пообещала представить в ближайшие недели "детальный план" по Brexit, который "будет посвящен не только справедливому соглашению для Brexit, но экономическим реформам; речь идет не только о справедливой международной сделке, но также о справедливости на родине".

Ещё одной интересной новостью стало сообщение из Китая о продаже корпорацией McDonald's 80% своего бизнеса в Китае и Гонконге консорциуму компаний Citic и Carlyle Group за 2.08 млрд долл. Как сообщает Forbes, в рамках сделки покупатели получат франшизу на развитие ресторанов McDonald's в Китае и Гонконге сроком на 20 лет. Citic получит в бизнесе 52%, а Carlyle - 28%. Американская корпорация сохранит за собой 20% акций. Партнеры планируют открыть в течение пяти лет новые 1500 ресторанов McDonald's в Китае и Гонконге.

В настоящее время в материковой части Китая работают 2400 ресторанов сети и более 240 ресторанов - в Гонконге. Основным конкурентом McDonald’s в регионе является компания Yum China Holdings Inc., владеющая брендами KFC и Pizza Hut в Китае.

Цены на нефть в понедельник снизились на 2% в рамках нисходящей коррекции после роста на прошлой неделе на 0.5% и повышения в декабре на 9%. Стоимость ближнего контракта на нефть марки Brent к текущему моменту снизилась до 56 долл за барр. от утренних максимумов в области 57 долл.

По мнению экспертов CNBС, опасения инвесторов преимущественно связаны с тем, что страны, не подписавшие соглашение стран OPEC и non-OPEC о сокращении нефтедобычи (включая США, Ливию и Нигерию), начнут увеличивать поставки, чем нивелируют усилия ведущих стран-экспортёров по стабилизации нефтяных цен.

По данным компании Baker Hughes, опубликованным в минувшую пятницу, число буровых установок по добыче сланцевой нефти в США на прошлой неделе выросло на 4 шт. до 529 шт., увеличившись десятую неделю подряд. Общее число активных буровых установок в США по добыче сланцевой нефти и природного газа на прошлой неделе выросло на 7 шт. до 665 шт., что оказалось на 1 шт. больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Подготовлено с использованием материалов MarketWatch и CNBC.