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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 декабря 2016 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
сегодня 19:03

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 0.6 млн барр.

Москва, 29 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 23 декабря, вырос на 0.6 млн барр. и составил 486.1 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

По данным опроса, проведённого The Wall Street Journal, аналитики прогнозировали снижение запасов нефти на 1.4 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 1.6 млн барр., составив 227.1 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.0 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 1.9 млн барр., составив 151.6 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 0.7 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 695.1 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing увеличились на 0.1 млн барр. и составили 66.4 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4.2 млн барр., запасы бензина сократились на 2.8 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1.7 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing расширились на 0.53 млн барр.

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