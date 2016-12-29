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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 декабря 2016 г.Аналитики ожидают сокращения коммерческих запас...
сегодня 17:20

Аналитики ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на рост запасов

Москва, 29 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 19:00 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 23 декабря.

Согласно средневзвешенному прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, на прошлой неделе коммерческие запасы сырой нефти в США снизились на 1.4 млн барр., запасы бензина сократились на 1.0 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.7 млн барр.

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4.2 млн барр., запасы бензина сократились на 2.8 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1.7 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing расширились на 0.53 млн барр.

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