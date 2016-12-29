Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США понизилась на 0.75 тыс. и составила 263.00 тыс.

Москва, 29 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 24 декабря, сократилось на 10 тыс. по сравнению с прошлой неделей и составило 265 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 277 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 275 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 0.75 тыс. по сравнению с прошлой неделей и составила 263.00 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице за неделю, окончившуюся 17 декабря, увеличилось на 63 тыс. и составило 2102 тыс. против 2039 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 2036 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 4.5 тыс. до 2042.25 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 10 декабря, выросло на 102.4 тыс. и составило 2.14 млн человек. В аналогичный период 2015 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 2.34 млн человек.