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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 декабря 2016 г.АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкл...
сегодня 11:30

АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам "Идея банка"

Эмитенты:   Росгосстрах Банк

Москва, 29 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам ПАО "Идея банк" (г. Краснодар). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с сегодняшнего дня по 31 декабря 2017 г. через ПАО "РГС Банк", действующее от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. С 9 января 2018 г. прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, а также публикуется 29 декабря 2016 года в газете "Краснодарские известия".

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