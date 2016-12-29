АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам "Вологдабанка"

Москва, 29 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам АО "Вологдабанк" (г. Вологда). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с сегодняшнего дня по 30 декабря 2017 года через АО "Россельхозбанк" и ПАО "Сбербанк", действующие от имени Агентства и за его счет в качестве банков-агентов. С 9 января 2018 г. прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банки-агенты, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, а также публикуется 28 декабря 2016 года в газете "Комсомольская правда – Вологда".